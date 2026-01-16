Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor - Son Dakika
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

16.01.2026 09:46
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin ayrılık süreci hızlandı. İngiltere'de oynamak istemeyen En-Nesyri, Napoli'den gelen teklife sıcak baktı. Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bonservisiyle satmak isterken, Napoli satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeyi planlıyor. Taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Ayrıca, Napoli'nin pazarlık sürecine Romelu Lukaku'yu dahil etme seçeneği bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali en güçlü isimlerin başında Youssef En-Nesyri geliyor. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsüyle yolları ayırmaya hazırlandığı süreçte, En-Nesyri'nin transfer tercihinde belirleyici olan detay ortaya çıktı: İngiltere'ye kapıyı kapatan yıldız forvet, Napoli seçeneğine ise onay verdi.

İNGİLTERE'Yİ İSTEMEDİ, SÜREÇ TIKANDI

Fenerbahçe yönetimi bir süredir En-Nesyri için transfer görüşmeleri yürütürken, oyuncunun Premier Lig'de oynamak istememesi süreci zorlaştırdı. Everton ve Nottingham Forest'tan gelen tekliflerin bu nedenle ilerlemediği belirtildi.

NAPOLI HABERİ GELİNCE FİKRİ DEĞİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre En-Nesyri, İngiltere'den gelen teklifleri reddetmesine rağmen Napoli'nin devreye girdiğini duyunca ayrılığa sıcak baktı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe cephesinde transfer planı yeniden şekillendi.

FENERBAHÇE BONSERVİS İSTİYOR, NAPOLI KİRALAMA PEŞİNDE

Sarı-lacivertlilerin En-Nesyri'yi öncelikli olarak bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Napoli'nin ise transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlığın bu noktada yoğunlaşması bekleniyor.

LUKAKU DETAYI MASADA

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Romelu Lukaku ihtimali oldu. Napoli'nin pazarlık sürecine Lukaku'yu dahil etme seçeneğinin bulunduğu, İtalyan ekibinin Belçikalı golcüyle ilgili kararına göre En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'ye farklı bir formül önerebileceği belirtildi.

