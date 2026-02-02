Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Zenit ile sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gitti. Transferde tüm şartların netleştiği öğrenildi.
Rus ekibi Zenit, Jhon Duran transferinde hem oyuncu hem de kulübü Al Nassr ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki futbolcu, sözleşme imzalamak için St. Petersburg'a uçtu.
Jhon Duran'ın salı günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından Kolombiyalı golcünün Zenit ile resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Yapılan anlaşmaya göre Zenit, Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak. Sözleşmede 35 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Zenit'in bu transfer için 4 milyon euro ödeme yaptığı, oyuncunun maaşının kalan 6 milyon euro'luk bölümünün ise Al Nassr tarafından karşılanacağı aktarıldı.
Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Al Nassr, Jhon Duran'ı Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
