Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti

Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
02.02.2026 16:55
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı golcü Jhon Duran, Rus ekibi Zenit ile sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gitti. Zenit, Duran'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak ve sözleşmede 35 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak. Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Zenit ile sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gitti. Transferde tüm şartların netleştiği öğrenildi.

ZENIT MUTLU SONA ULAŞTI

Rus ekibi Zenit, Jhon Duran transferinde hem oyuncu hem de kulübü Al Nassr ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki futbolcu, sözleşme imzalamak için St. Petersburg'a uçtu.

SAĞLIK KONTROLÜ SALI GÜNÜ

Jhon Duran'ın salı günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından Kolombiyalı golcünün Zenit ile resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Yapılan anlaşmaya göre Zenit, Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak. Sözleşmede 35 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Zenit'in bu transfer için 4 milyon euro ödeme yaptığı, oyuncunun maaşının kalan 6 milyon euro'luk bölümünün ise Al Nassr tarafından karşılanacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

AL NASSR'IN BONSERVİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Al Nassr, Jhon Duran'ı Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Patlayan patlayanaaa Fenevdeki başarisizlik tüm futbolcuları kaçıriyor. 23 53 Yanıtla
  • 240577 240577:
    fener pişmanlıktır. fenere yıldız diye gelen çoğu futbolcu Fenerbahçe'de performansı dahada düşerek geri gidiyor. 26 34 Yanıtla
  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    kurtulduk çöpden 49 10 Yanıtla
  • Ömer Tokmak Ömer Tokmak:
    jhon duran da anlamış fener nasıl maç kazanıyor durusam karıyerim biter diye doğru yolu bulmuş.. 23 27 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    şu andaki puan durumlarına borçlu oldukları kişi :))) 11 9 Yanıtla
