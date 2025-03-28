Gülseren Bürkek Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Gülseren Bürkek Türkiye Şampiyonu Oldu

Gülseren Bürkek Türkiye Şampiyonu Oldu

Bingöllü Gülseren Bürkek, down sendromlular judo milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldu.

28.03.2025 17:01
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Bingöllü down sendromlu Gülseren Bürkek, down sendromlular judo milli takım seçmelerinde 63 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. İbrahim Budak ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

21 Martta Ankara'da düzenlenen down sendromlular judo milli takım seçmelerinde Gülseren Bürkek 63 kiloda Türkiye şampiyonu, İbrahim Budak ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Gülseren Bürkek, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Bürkek'i makamında kabul etti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Gülseren madalyasını bana getirdi. Bir o kadar da utangaç. Resme ikna edinceye kadar akla karayı seçtik. Sporcularımızı ve onu yetiştiren antrenör ve öğretmenlerini tebrik ediyor, sevgili Gülseren'e Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.

Gülseren Bürkek, İsveç'te düzenlenecek Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülseren Bürkek Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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