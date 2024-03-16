Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi - Son Dakika
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Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi

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Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 10 kişi kaldığı maçta Bandırmaspor'u uzatmalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 64'e çıkaran Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajını sürdürdü.

16.03.2024 15:57  Güncelleme: 16:35
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Trendyol 1. Lig 27. hafta maçında Bandırmaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajı bulunan İstanbul ekibi, bu mücadeleyi de kazanmasını bildi.

EYÜPSPOR GERİ DÜŞTÜ

Maçın 17. dakikasında Eyüpspor, Thuram ile öne geçti. Bandırmaspor, ikinci yarıda 54. dakikada Doğancan Tavas ile beraberliği yakalarken, 72. dakikada Eyüpsporlu Melih Kabasakal'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

UZATMALARDA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Eyüpspor'da Samu Saiz, 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Maçın uzatma anları oynanırken Bandırmasporlu Mexer'in kendi kalesine attığı gol maça tekrar dengeyi getirdi. Maçta son sözü Eyüpspor söyledi. 90+6'da sahneye çıkan Gianni Bruno, 10 kişili takımını öne geçirerek 3 puanı kazandırdı.

ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Bu sonuçla birlikte puanını 64 yapan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajını sürdürdü. Bitime 7 hafta kala 3. sırayla arasına en az 17 puan fark yapacak olan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkmayı neredeyse garantiledi.

Gümbür gümbür Süper Lig\'e geliyorlar! Arda Turan\'ın takımından futbol dersi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Numan Koca: Febe nin bir kocası daha geliyor desenize 3 8 Yanıtla
  • Hakan Yildiz: şampiyonluk kaninda var... 0 0 Yanıtla

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