Gümüldürspor Plaj Futbolunda Şampiyonluk Kupasını Kazandı

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Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun düzenlediği plaj futbol finalinde çekişmeli geçen müsabakanın ardından kupanın sahibi Gümüldürspor oldu.

Alanya'da 17-23 Ekim tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlenen plaj futbol müsabakaları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Alanya Belediyespor 3.'lük karşılaşmasında Van Ercişspor'u 12-2'lik farklı bir skorla yenerek kupanın 3.'sü olmaya hak kazandı. Günün en çekişmeli karşılaşması ise final maçı oldu. Karşılaşmaya mutlak şampiyonluk için çıkan Manavgatspor ile Gümüldürspor kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmayı Gümüldürspor, 2-1'lik skor ile galip gelerek son şampiyon olmayı başardı.

İlk defa şampiyon olan Gümüldürspor'un oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiler. - ANTALYA