Gümüşhane\'nin Yenice köyünde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor

- Bu köyde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor
Gümüşhane'nin Yenice köyünde 31 yıldır oynanan kar voleybolu geleneği sürüyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyünde 31 yıldır her kış mevsiminde köyün yaşlı ve gençleri her hafta sonu kar voleybolu oynuyor.
Gümüşhane merkezine 43 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyü 31 yıllık kar voleybolu geleneğine ev sahipliği yapıyor. Köyün gençleri ve yaşlılarının birlikte hazırladıkları voleybol sahasında oynadıkları kar voleybolu zorlu mücadelelere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl gerçekleşen müsabakalarda tartışmalı pozisyonlar için Video Hakem Uygulamasını da getiren köy sakinleri, hem eğlenceli zaman geçiriyor hem de spor yapıyor. Genciyle yaşlısıyla 31 yıllık geleneği uzun yıllar sürdürmek isteyen köylüler, kendileriyle maç yapmak isteyen takımları da köylerine bekliyor. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda yaşlılar gençlere taş çıkarırken zaman zaman karlı zemine düşen sporcular renkli görüntüler oluşturuyor.
Bayram Durdu: "Genciyle, yaşlısıyla hep beraber oynuyoruz"
31 yıllık geleneğe ilginin yoğun olduğunu söyleyen Yenice Köyü Muhtarı Bayram Durdu, "Kar voleybolu olarak yıllardır düzenliyoruz. Genciyle, yaşlısıyla yıllardır hep beraber oynuyoruz. Bu sene katılım biraz daha yoğun oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden de geldiler, teşekkür ediyoruz. Belediye başkan adayı ve milletvekili de geldi. İzmit ve Ankara'dan da gelenler oldu. Biz burada doğup, büyüdüğümüz ve yıllardır oynadığımız için alışkınız, üşümüyoruz. Oynayan da ısınıyor zaten. Karı biz önce çiğniyoruz, zemini düzeltiyoruz. Burada yatıp, kalkıyoruz, yuvarlanıyoruz salonda yapamayız bunları o zevki de tadıyoruz burada" dedi.
Orhan Durdu: "Köyümüzde olmayan spor yok"
Karda voleybol oynarken hiç zorlanmadıklarını aktaran Orhan Durdu, "Bu etkinliğimiz normalde 1986 yılında başladı ama geleneksel hale gelmesi 1993'lü yıllarda oldu. Bizim köyümüzde olmayan spor yok. Voleybol, kayak, futbol, badminton ve tenis oynadık. Fakat bunlar fazla sürmedi, futbol ve voleybol devam etti. Zor olmuyor, alıştık zaten. Futbolu da karda oynuyorduk. Burada zaten sürekli kar olduğu için başka şansımız yok" diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenör Mehmet Safa Ekicioğlu da, "Yenice köyünde 2 bin 100 rakımda güzel bir voleybol etkinliği gerçekleştirdik. Köyün sakinleri bizi çok güzel karşıladılar, gayet güzel bir etkinlik oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz bu tür etkinliklere sürekli destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan etkinliğe katılan Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve MHP heyeti de Yenice köyü sakinleriyle birlikte voleybol oynadı.
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