Üye Girişi
Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında - Son Dakika

Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında

19.12.2021 10:58

Ankara'da lastik tamirciliği yapan ve bir dönem ilgilendiği güreş sporunu tutku haline getiren 36 yaşındaki Seyit Ahmet Günay, mesaiden arta kalan zamanında genç yeteneklere gönüllü olarak antrenörlük yapıyor.

Ankara'da lastik tamirciliği yapan ve bir dönem ilgilendiği güreş sporunu tutku haline getiren 36 yaşındaki Seyit Ahmet Günay, mesaiden arta kalan zamanında genç yeteneklere gönüllü olarak antrenörlük yapıyor.

Çubuk ilçesinde yaşayan Günay, askerden geldikten sonra lastik tamircisinin yanında çırak olarak işe başladı.

Daha sonra ustalık belgesini alan Günay, Çubuk Oto Sanayi Sitesi'nde kendi iş yerini açtı.

Çocukluk döneminde dayıları tarafından güreşe yönlendirilen Günay, ilkokulda güreş turnuvalarına katıldı.

Katıldığı turnuvalarda dereceler elde eden Günay, çok istediği halde imkansızlıklar nedeniyle güreşe devam edemedi.

Aradan geçen sürede tutkusundan vazgeçmeyen Günay'ın yolu 20 yaşında yeniden güreşle kesişti.

Kendini güreşte geliştiren Günay, bir süre sonra antrenörünün hayatını kaybetmesiyle bayrağı devraldı.

Günay, lastik tamirinden arta kalan zamanda yaklaşık bir yıldır Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünde güreş yapmak isteyenlere gönüllü eğitim veriyor.

İşe geldiğinde lastiklerle ısınma hareketi yapan ve güreşi gündelik hayatının bir parçası haline getiren Günay, sanayideki yorgunluğunu akşamları çocuklarını da alarak gittiği spor salonunda antrenörlük yaparak atıyor.

"Hayatım boyunca güreş sevgisi bende hep kaldı"

Seyit Ahmet Günay, AA muhabirine, güreş sporuna gönül verdiğini söyledi.

Çocukluk yıllarında yöneldiği güreşe çeşitli sebeplerle devam edemediğini dile getiren Günay, "Hayatım boyunca güreş sevgisi bende hep kaldı. 2005'te rahmetli Seyit Özdemir hocamla tanıştım. O bendeki güreş sevgisini görünce güreşe devam etmemi istedi. Onun sayesinde güreşe başladım ve o günden bu yana güreş yapmaya devam ediyorum. O vefat edince ilçede güreşi devam ettirecek kimse kalmadı. Ben de bayrağı devralarak antrenörlük belgemi alıp çocuklara gönüllü olarak kurs vermeye başladım." diye konuştu.

Günay, eğitimlere ilk etapta 15 çocukla başladığını, zamanla bu sayının 50'ye çıktığını belirterek, "İnşallah bu sayı giderek yükselecek. Tek amacım; çocuklara güreşi sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak. Ben güreşi çok seviyorum, gençlere de sevdirmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kendi çocuklarının da güreşe devam ettiğini anlatan Günay, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit'e teşekkür etti.

Oğul Abdullah Günay, babasının desteğiyle güreş sporunda kendisini geliştirmek istediğini kaydetti.

Koçyiğit: "Milli takıma çok sayıda sporcu yetişeceğine inanıyorum"

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, Seyit Ahmet Günay'ın özveriyle çalıştığına değinerek, "Hocamız gündüz sanayide, akşam salonda. Onun bu gayretiyle ilçemizden milli takıma çok sayıda sporcu yetişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Naz Yeniçer ise "Dangal" filmini izledikten sonra güreşe başlamak istediğini anlatarak, "Sağ olsun hocamız bizim için elinden geleni yapıyor. Biz de onu örnek alarak hayalimizin peşinden koşacağız. Hedefim milli takıma girmek." şeklinde konuştu.

Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında
Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında
Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında
Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında
Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında

Çubuk Belediyesi, Ahmet Günay, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:59 Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?
11:56 "Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü
11:50 Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
İstanbul'da kar alarmı verildi! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır İstanbul'da kar alarmı verildi! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır         
12:02
Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi? Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?         
11:59
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 12:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gündüz lastik tamirinde akşam güreş antrenmanında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement