Güneş\'ten Hayal Kırıklığı Açıklaması

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Yani daha iyi oynamamız gerekirken beklediğimizden daha olumsuz oyunlar ve çok hatalar yaparak çıktık. Kaybettiğimiz 3 puan sadece 3 puan değil, oyun olarak da bizim için hayal kırıklığı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Kazanmak için çıktıkları maçtan 3-1 mağlup olarak ayrıldıklarını ifade eden Güneş, "Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 3-1 mağlup olarak ayrıldık. Gol atıncaya kadar belli bir dengesi vardı ama golden sonra kendi sahamıza çekilerek rakibin üstümüze gelmesine izin verdik. Aldığımız toplarda çıkamadık. Devrenin son dakikasında yediğimiz golle, ki son 5 dakikada tamamen baskı altındaydık. İkinci yarı iyi başlamamızı düşünürken oyuna baktığımızda beklediğimiz oyunun altında oynadık. Takım olarak bugün oynadığımız oyun, rakibin isteğine cevap vermedi. Tabii benim tercihlerimle olan bir şey. Ben daha dirençli, daha inançlı, daha isyan eden bir takım görmek istedim. Ama maalesef olmadı. Çünkü bu değişiklikleri oyun içerisindeki farklılıkları zaman zaman yaşadık. Başakşehir maçı sonrası Göztepe'de, Fenerbahçe maçı sonrası burada. Yani daha iyi oynamamız gerekirken beklediğimizden daha olumsuz oyunlar ve çok hatalar yaparak çıktık. Kaybettiğimiz 3 puan sadece 3 puan değil, oyun olarak da bizim için hayal kırıklığı. Oyuncular için de öyle. Trabzonspor'un bir çıkışa ihtiyacı vardı. Zaten bulunduğumuz durum iyi değildi. Büyük bir travma olduğunu düşünüyorum. Onu hissediyorum. Oyuncuların çünkü oyun içerisindeki dalgalanmaları buna bağlı" şeklinde konuştu. - RİZE