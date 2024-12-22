Güneş'ten Volkan Demirel'e Hoş Geldin Mesajı - Son Dakika
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Güneş'ten Volkan Demirel'e Hoş Geldin Mesajı

Güneş\'ten Volkan Demirel\'e Hoş Geldin Mesajı

Şenol Güneş, Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22.12.2024 23:12
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile yaşananlarla ilgili, "Benim görevim buraya gelene hoş geldin demek. Oraya 'it' de gelse hoş geldin demek zorundayım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, oyun olarak doğru durduklarını belirterek, "Çok basit top kayıplarda yaptık. Bunlar bize tehlike olarak döndü. Doğru oyunun ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Savunmada kalıp hızlı hücuma çıkabilen bir rakibe karşı oynadık. 3-4 pozisyon rakibe biz verdik. Pedro'nun şutuyla maçı kazandık. Önemli olan maçtan 3 puanla ayrılmaktı. Böyle bir maç oldu" diye konuştu.

"Bize hep vurmanız gerekmez ki"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlerle ilgisi ise şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta bunlarla ilgili konuştum. İlk hamlede Ali Şahin Yılmaz sarı kartı gördü. Ben de tedirginleştim artık. Peki rakiplere neden gösterilmiyor aynıları oldu. Rakibe haksızlık yaptığı bir pozisyon hatırlıyor musunuz? Rakip oyunu yavaşlatıyor ve kart göstermiyor. Sonlara doğru kalecilerine gösterdi. 1-0 öne geçtikten sonra Mendy'ye pat diye gösteriyorsun. Bu hafta yok. Geçen hafta Serdar Saatçi'ye yaptılar. Tamam bizim eksiklerimiz var ama yeter artık ya bize hep vurmanız gerekmez ki. Genç hakem göndereyim size 'intihara mı' gönderiyorsun. Birçok maçta bunları yaşadık. Bizim oyuncuları da bu konuda hiç eğitmedik belki bu konuda eğitmemiz lazım."

"Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Demirel ile maç öncesi yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise, "Benim görevim gelene hoş geldin demek. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiğinde zaman ben ise bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Bunun ölülerle bir ilgisi yok ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Alınan kararla ilgili söyledim. Karma karışık bir şey vardı o dönemde. Hatay'da benim dünürüm var, yakınını kaybetti. Yardıma gittim. Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım. Yok ben kurumsal konuşmuyorum, yok öyle yok böyle. Demagojilerle konuşmayın. Ona diyecek bir şeyim yok" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Güneş'ten Volkan Demirel'e Hoş Geldin Mesajı - Son Dakika

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