Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan aldı - Son Dakika
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Spor

Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan aldı

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.

13.02.2024 10:46  Güncelleme: 11:29
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Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren maçı Leverkusen 3-0 kazandı.

LEVERKUSEN ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve en yakın takipçisi Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

SANE KENDİNDEN GEÇTİ

Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'nin sinirden kale içi kameraları kırdığı görüldü. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.

İşte Sane'nin o anları;

Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı
Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı
Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı
Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı
Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı
Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan aldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (2)

  • İSMAİL SOLMAZ: ne yapalım bize ne haber niteliği tasımıyor bizim için 8 0 Yanıtla
  • Kemal Cansiz: benim için taşıyor. SANANE ! 1 1

Bayern Münih, Bundesliga, Leroy Sane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan aldı - Son Dakika


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