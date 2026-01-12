Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Süper Kupa finalinde tribünlerde taraftara dağıtılan Fenerbahçe yağmurluklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin maç günü dağıttığı yağmurlukların, Fenerium mağazalarında satışa sunulduğu öğrenildi.
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar, özellikle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu maç gününde tribünlerde dikkat çekmişti.
Finalin ardından Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların, kulübün resmi mağazası Fenerium'da satışa çıkarıldığı belirtildi. Yağmurlukların 249 TL üzerinden satışa sunulduğu bilgisi paylaşıldı.
