Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
12.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Haber Videosu

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar, kulübün resmi mağazası Fenerium'da satışa sunuldu. Özellikle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu maç gününde tribünlerde dikkat çeken yağmurlukların fiyatı 249 TL olarak belirlendi. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Süper Kupa finalinde tribünlerde taraftara dağıtılan Fenerbahçe yağmurluklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin maç günü dağıttığı yağmurlukların, Fenerium mağazalarında satışa sunulduğu öğrenildi.

MAÇ GÜNÜ DAĞITILMIŞTI

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin taraftarlara dağıttığı yağmurluklar, özellikle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu maç gününde tribünlerde dikkat çekmişti.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

FENERIUM'DA SATIŞA SUNULDU, FİYATI 249 TL

Finalin ardından Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların, kulübün resmi mağazası Fenerium'da satışa çıkarıldığı belirtildi. Yağmurlukların 249 TL üzerinden satışa sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tm2kc2qn4n tm2kc2qn4n:
    hahahaha ulan nee görmemişsiniz bolummmm yaaa tek amacınız galatasarayı yenmek y ederim komiksiniz ya :) 5 7 Yanıtla
  • Hakan Red Hakan Red:
    ulan ne yagmurlukmuş ya emekli maaşını konuşunn gündeme bak yagmurluk 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
İbrahim Üzülmez’den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

16:18
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:26:37. #7.11#
SON DAKİKA: Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.