Güreş Federasyonu'nun 2032 Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Güreş Federasyonu'nun 2032 Hedefi

Güreş Federasyonu\'nun 2032 Hedefi

Taha Akgül, Sivas'taki U23 Türkiye Şampiyonası'nda 2032 Avustralya Olimpiyatlarını hedeflediklerini açıkladı.

13.02.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, hedeflerinin 2032'de düzenlenecek Avustralya Brisbane Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Sivas'ta başlayan ve 'Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman' adına düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonayı takip etmek üzere Sivas'a gelen Taha Akgül, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sivas'a federasyon başkanı olarak dönmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akgül, "Göreve başlamamıza henüz daha 1 buçuk, 2 ay oldu. İlk organizasyonumuzu Ankara Keçiören'de Büyükler Türkiye Şampiyonası olarak yaptık. Şimdi ikinci organizasyonumuzu da memleketimiz Sivas'a verdik. Sivas'a vermemizin sebebi hem salonu, organizasyon açısından uygunluğu, ilimizin bunu istemesi, biz de o yüzden bu organizasyonu Sivas'ta yapalım dedik. Bizim için manevi bir havası var. Yetiştiğim topraklara federasyon başkanı olarak dönmek nasip oldu. Bu gerçekten ayrı bir gurur, ağabeylerim, hocalarım sağ olsunlar bizi çok güzel şekilde karşıladılar. Güzel bir organizasyon geçiyor. Biz bu şampiyonayı deprem şehidimiz Ahmet Turan Durman adına yapıyoruz. Genç kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabırlar versin. Ailesi de çok onore oldu. Allah'ım sabır versin ve Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve Ahmet Turan Durman'a tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ahmet Turan Durman'ın adının Sivas'ta bir salonda yaşamasını temenni ediyorum. Bu bizim bir dileğimizdir. Büyüklerimiz inşallah bakanlığımız bir salona inşallah adını layık görürler ve Ahmet Turan Durman'ın adını verirlerse çok memnun oluruz" dedi.

"Bine yakın sporcumuz Sivas'ta ter döküyor"

Sivas'taki şampiyonada birinci olan sporcuların direkt olarak Ümitlerde Avrupa Şampiyonasında güreşmeye hak kazanacağını ifade eden Başkan Akgül, "450 tane serbest güreşçi, 350 civarında grekoromen bekliyoruz ve 150 civarında da kadın güreşçilerimizi bekliyoruz. Totalde bine yakında sporcumuz Sivas'ta ter dökecek. Buranın şöyle bir önemi var, burada birinci olanlar direkt Ümitlerde Avrupa Şampiyonasında güreşmeye ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar. Avrupa Şampiyonasına gitmenin yolu Sivas'tan geçiyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Herkes diyecek ki Taha başkandan Allah razı olsun"

Güreş camiasının kendisinden beklentisinin büyük olduğunu vurgulayan Akgül, zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bizlerden beklenti çok büyük, ben seçim döneminde de hep realist oldum. Camiama, yöneticilerimize, antrenörlerimize hep gerçekçi konuştum. Ben yapabileceğim şeylerin sözünü veren bir insanım. Bizlerin biraz zamana ihtiyacı var. Bizlere zaman verildiği takdirde biz doğru bir şekilde, ehil bir şekilde, niyetimiz halis bir şekilde görevimizi yaptığımızda zaten alt yapı ister istemez toparlanacak. Biz müsabaka sayılarını artıracağız. Kamp sayılarını, turnuva sayılarını artıracağız. Bunu yaptığımız takdirde de toparlanma yavaş yavaş kendiliğinden başlayacaktır. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Daha yeni seçildik, koltuğa inşallah güç vereceğiz, oradan güç alan değiliz. Daha yeni gelmişken ben bunları söylüyorum ki camiam beni iyi anlasın. İnşallah attığımız temeller, 2032 Avustralya Brisbane Olimpiyatları'nın temeli olacak. Herkes diyecek ki Taha başkandan Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

"Olimpiyatlarda en son altın madalyayı ben aldım"

Son olarak hedeflerinin 2032'de düzenlenecek Avustralya Brisbane Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Akgül, "Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da güreş olarak bizim her zaman misyonumuz altın madalya çıkarmaya yönelik. En son 2016 Rio Olimpiyatları'nda güreş adına altın madalyayı ben aldım. O günden bugüne daha altın madalya çıkaramadık. 8 sene oldu, 2028'e kadar da 12 sene olmuş olacak. Orada inşallah güreş adına olimpiyatlarda altın madalya hasretine son vermek istiyoruz. Var olan kadromuzu en iyi şekilde oraya hazırlayacağız. Ama bizim asıl hedefimizin 2032 Avustralya Brisbane Olimpiyatlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Biz master planı yaparak yolumuza ilerliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyu da Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlayacağız. Orada altın madalyalara adayız inşallah" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Avustralya, Taha Akgül, Politika, Brisbane, Türkiye, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu'nun 2032 Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
16:34 Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:29 Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan ’pes’ dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım
16:21 Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı
16:11 Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var
15:58 Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ’’Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir’’ Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir''
15:56 Galatasaray’ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 12:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Güreş Federasyonu'nun 2032 Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.