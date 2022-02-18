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Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika

Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor

18.02.2022 11:29

- Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Brezilya'da düzenlenecek Olimpiyatlara Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde hazırlanıyor.

- Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor

NİĞDE - İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Brezilya'da düzenlenecek Olimpiyatlara Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde hazırlanıyor.

Dağcıların gözdesi olan Demirkazık Dağı dibinde bulunan kamp merkezinde 15 günlük kampa girdiklerini ifade eden İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü İbrahim Şahin, "Mayıs ayının ilk haftasında Brezilya'da başlayacak olan olimpiyatlara hazırlık kampı için buradayız. Olimpiyat öncesi 4 kamp planladık, bu ilk kampımız ve ikinci kampımızda yine Niğde'de olacak. 4 kampın sonunda Brezilya'da yapılacak olimpiyat şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 8 sıklet serbest 8 sıklet grekoromen olmak üzere toplam 16 sporcuyla olimpiyatlara katılacağız. Daha önce İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda takım olarak başarılı sonuçlar aldık. Son yapılan dünya şampiyonasında takımlarımız şampiyon olmuştu. Yine hedefimiz olimpiyatlarda en fazla madalyayı alarak şampiyon olmaktır. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Ayrıca burası genelde kamplarımızı tercih ettiğimiz bir yer. Burasının yükseltisi hazırlık kampında bizim için önemli bir yükselti ve bundan dolayı ilk iki kampımız burada yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yiğit: " Türkiye'nin desteğini bekliyoruz"

Brezilya'da birinci olup Türk Bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade eden Sporcu Mehmet Ali Yiğit, "Yakın bir zamanda Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında birinci oldum. Brezilya'da yapılacak olimpiyatlar için burada kampa girdik ve çalışmalarımız devam ediyor. Hedefim Brezilya'da birinci olmak. Türk halkından destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Hakkı Bostancı: "Türk Bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Sporcu İsmail Hakkı Bostancı ise, "2018 yılında yapılan dünya şampiyonasında ikinci, Avrupa gençler şampiyonasında birinci ve Edirne'de Türkiye ikincisi oldum. Buradaki sporcu arkadaşlarıma canı gönülden inanıyorum hepsi de Brezilya'da dereceye girecek. Ben 1. olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Türk halkına destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor
Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor

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Brezilya, Güreş, Milli, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreş Milli Takımı Niğde'de olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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