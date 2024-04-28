Gürkan Kocabıyık: Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz - Son Dakika
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Gürkan Kocabıyık: Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, son haftalarda iyi oynadıklarını ancak skoru alamadıklarını belirterek, 'Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz' dedi. Tuzlaspor, Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Kocabıyık, 'Son haftalarda iyi mücadele ediyoruz fakat finali yapamıyoruz gol anlamında, galibiyeti alamıyoruz. Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz' şeklinde konuştu.

28.04.2024 19:18
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- Gürkan Kocabıyık: "Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, son haftalarda iyi oynadıklarını ancak skoru alamadıklarını belirterek, "Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir maçı oynadıklarını belirten Kocabıyık, "Bodrum play-off'u garantilemek, biz de alttan kurtulmak için oynadık. Son haftalarda iyi mücadele ediyoruz fakat finali yapamıyoruz gol anlamında, galibiyeti alamıyoruz. Bugün de istediğimiz skoru alamadık. İlk yarı Bangoura'nın kaleciden dönen topu atsa, devamında Togui'nin kaçırdığı gol olsa farklı şeyler konuşur olurduk. İki takım da çok iyi mücadele etti. Çok istiyoruz, oyuncularımız da bunu sahadaki mücadele ile gösteriyorlar. Son iki hafta kaldı. Rakiplerimiz de puan kaybetti. Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz. Bugün iyi mücadele eden oyuncularımızı kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gürkan Kocabıyık: Umarım iki hafta sonunda istediği skorları alan taraf biz oluruz - Son Dakika

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