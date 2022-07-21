Almanya doğumlu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018'de transfer olmuş, siyah- beyazlı formayla çıktığı 101 maçta 20 gol atmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda da Lecce 'de kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu - Son Dakika

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