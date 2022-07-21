Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu - Son Dakika
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Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu

21.07.2022 17:12
Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

Genoa Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'ın transferini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Almanya doğumlu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018'de transfer olmuş, siyah- beyazlı formayla çıktığı 101 maçta 20 gol atmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda da Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.

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İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor İtalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kaynak: AA

Güven Yalçın, Beşiktaş, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu - Son Dakika

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