Üye Girişi
Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım

10.12.2021 13:09
Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım

A Milli Takım ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, yine gündemin zirvesinde. Zehra CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Salo galibiyetinden sonra yaptığı esprili zafer paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden Sarı-Siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım

GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Sakatlıktan dönen Zehra Güneş, Isabelle Haak'la 12'ler sayıyla maçın en skoreri oldu.

Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım

"KAZANINCA BEN"

Google'ın paylaştığı verilerde Türkiye'de en çok aratılan isimler arasında olan Zehra, yine sosyal medyaya damga vurdu. Zehra son dönemin modası olan "Sıfat'ül eşgal" akımına uyarak, "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" cümlesiyle zaferi paylaştı. Bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım
Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım

Şampiyonlar Ligi, Zehra Güneş, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek 13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı

Son Dakika Haberleri
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek
13:01 Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış
12:48 Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin
12:38 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı
12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz
12:20 Uzman çavuşu öldüren kadın: Çıplak fotoğraflarımı internete koyacaktı, o yüzden öldürdüm
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış         
13:01
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 13:22:23. #1.13#
SON DAKİKA: Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement