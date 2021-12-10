Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden Sarı-Siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Sakatlıktan dönen Zehra Güneş, Isabelle Haak'la 12'ler sayıyla maçın en skoreri oldu.

"KAZANINCA BEN"

Google'ın paylaştığı verilerde Türkiye'de en çok aratılan isimler arasında olan Zehra, yine sosyal medyaya damga vurdu. Zehra son dönemin modası olan "Sıfat'ül eşgal" akımına uyarak, "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" cümlesiyle zaferi paylaştı. Bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.