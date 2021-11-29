GZT Giresunspor Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Perşembe günü Ankara Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde teknik ve taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hakan Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara Demirspor karşısında kazanarak, kupada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Ligin 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceklerini anımsatan Keleş, zorlu maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı istediklerini belirtti.
Keleş, yakaladıkları çıkışı Fatih Karagümrük maçını kazanarak devam ettirmek istediklerini dile getirerek, sezonun ilk devresini orta sıralarda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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