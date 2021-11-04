GZT Giresunspor Sivas yolcusu

Dereli üzerinden Sivas'a giden Giresunspor kafilesini Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya ve Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu ilçeye girişlerinde çiçeklerle karşıladı. Kafileyi bir süre ilçede ağırlayan Yenidünya ve Şenlikoğlu, Giresunspor'a başarılar diledi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan idmanın ardından Çotanaklar, takım otobüsüyle tesislerden ayrılıp Sivas'a hareket etti.

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