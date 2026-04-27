Nesine 2. Lig’de şampiyon olarak bir üst lige yükselen Bursaspor, kupasına kavuştu. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda düzenlenen törende büyük coşku yaşanırken, dikkat çeken anlar da yaşandı.
Bursaspor’a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Törene katılan binlerce taraftar, takımlarının başarısını kutladı.
Kupa takdimi sırasında sahneye çıkan Hacıosmanoğlu, Bursaspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden yükselen ıslık ve yuhalamalar, törenin önüne geçti.
Hacıosmanoğlu’nun konuşması sırasında protestolar uzun süre devam etti. Yoğun tepkiler nedeniyle TFF Başkanı’nın sözleri zaman zaman duyulmakta zorlandı.
Öte yandan, geçtiğimiz sezon düzenlenen şampiyonluk töreninde de Hacıosmanoğlu’na benzer şekilde tepki gösterildiği hatırlandı.
Son Dakika › Spor › Hacıosmanoğlu'na büyük şok! Şampiyonluk kutlamasında konuşma yaparken kabusu yaşadı - Son Dakika
