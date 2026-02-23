Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim'de Altın Madalya Kazandı

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında Hakan Akkaya'nın, Pisa kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde altın madalya aldığı belirtilerek "Azmi, tecrübesi ve kararlılığıyla ülkemize bir kez daha büyük gurur yaşatan sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan Türkiye Eskrim Federasyonunu, kıymetli antrenörünü ve teknik ekibimizi de gönülden kutluyoruz." denildi.