Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi. Balta, müsabakayı protokol tribününden takip etti. - İSTANBUL
Hakan Balta Başakşehir-Konyaspor Maçını İzledi
