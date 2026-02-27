Hakan Balta Başakşehir-Konyaspor Maçını İzledi - Son Dakika
27.02.2026 21:01
A Milli Takım yardımcı antrenörü Hakan Balta, Başakşehir-Konyaspor maçını protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta, Trendyol Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi. Balta, müsabakayı protokol tribününden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

