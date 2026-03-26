Hakan Çalhanoğlu: 'Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz'
Hakan Çalhanoğlu: 'Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz'

26.03.2026 23:39
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Romanya galibiyetinin ardından play-off'ta mutlu olduklarını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmeleriyle ilgili, "Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz, hem kendimize hem de milletimize devamını yaşatmak istiyoruz." dedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, ilk maçı atlattıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başladı.

Üzerlerinde bir yük olduğunu ve bunu hissettiklerini dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Herkes 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Aynı şekilde biz de öyle. Bu maçı atlattığımız için çok mutluyuz. Son maç kaldı. İnşallah o maça da iyi hazırlanacağız. Şu an en önemlisi iyi dinlenmek, iyi hazırlanmak. Zaten şimdi Riva'ya gittiğimizde rakibi analiz edeceğiz. Çok mutluyuz ama daha henüz bir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Romanya maçının kolay olmayacağını söylediğini hatırlatan deneyimli oyuncu, "Herkesin beklentisi 3-0, 4-0'dı ama öyle bir maç olmayacağını biz de biliyorduk. Romanya Milli Takımı, iyi bir takım. Eski hocamız orada çalışıyor, her oyuncuyu tanıyor. Sabırlıydık, oyunun kontrolü her zaman bizdeydi. Takım motive ve herkes pozitif. Soyunma odasındaki durum da çok güzel, her zamanki gibi. Zaten çoğu şeyi görüyorsunuz, aynı şekilde devam ediyoruz. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz, hem kendimize hem de milletimize devamını yaşatmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 103. kez giyerek bu anlamda milli formayı en çok giyen 3. futbolcu olmasıyla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Milli takım sürecinde emeği geçen herkese, hocalarıma, abilerime teşekkür etmek istiyorum. 103. milli maçımı yaptığım için çok mutluyum, çok da gururluyum. İnşallah daha niceleri olur. Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası'na katılmak. Milli takımdaki tek eksiğim de bu. İnşallah nasip olur. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, tüm kardeşlerimin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Hepsi bana yardımcı oluyor. İnşallah katılırsak güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir turnuva yaşadık. Oraya katılalım, ondan sonrasına bakarız."

Kaynak: AA

