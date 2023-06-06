İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi - Son Dakika
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İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi

06.06.2023 18:02

Galatasaray'ın şampiyonluğunu tribünden kutlayan ünlü isimler arasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu da yer aldı. Baba Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu ise Inter ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın birçok ünlü isim tribünden takip etti. Bu isimlerin arasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası da yer aldı.

KUTLAMALARA KATILDI

Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe maçında ve sonrasındaki kutlamalarda tribünde yer aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan baba Çalhanoğlu'na mesaj yağdı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Hakan Çalhanoğlu, geçen gün Inter ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Milli futbolcu, İtalyan devi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Hüseyin Çalhanoğlu'nun babasının paylaşımları:

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi
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Hakan Çalhanoğlu, Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi - Son Dakika
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