Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın birçok ünlü isim tribünden takip etti. Bu isimlerin arasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası da yer aldı.
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe maçında ve sonrasındaki kutlamalarda tribünde yer aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan baba Çalhanoğlu'na mesaj yağdı.
Hakan Çalhanoğlu, geçen gün Inter ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Milli futbolcu, İtalyan devi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Hüseyin Çalhanoğlu'nun babasının paylaşımları:
Son Dakika › Spor › İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi - Son Dakika