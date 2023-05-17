Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

17.05.2023 00:21

A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Yarı finalde ezeli rakibini mağlup eden Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale biletini aldı. Manchester City-Real Madrid eşleşmesinden galip gelen takım, finalde Inter'le kozlarını paylaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Milan kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, ikinci maçı da Lautaro'nun attığı golle 1-0 kazandı. Rövanşta da galip gelen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, finale yükseldi.

HAKAN FİNALDE

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan, İstanbul'da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

MİLLİ FUTBOLCU BİR İLKİ BAŞARABİLİR

Inter, 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa Hakan Çalhanoğlu, bu kupayı ilk kez kaldıran Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

İLK MAÇTA INTER ŞOV YAPMIŞTI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında San Siro'da oynanan mücadelede Inter ilk 11 dakika içerisinde Dzeko ve Mkhitaryan'ın attığı 2 golle maça 2-0'la giriş yapmıştı. İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun 30 metreden yaptığı sert vuruş kale direğine takıldı. Maç boyunca üstün olan Inter, maçı 2-0 kazanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

RAKİP BEKLENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İngiltere'de oynanacak maçta ikinci finalist belli olacak. 1-1'lik maçın rövanşında Manchester City ile turnuvanın son şampiyonu Real Madrid kozlarını paylaşacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde
YORUMLAR
500

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hakan Çalhanoğlu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Seçimin faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel'e Engin Özkoç'tan destek: Adam gibi adamdır
00:45 Seçimin faturası ona kesilmişti! Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı: Adam gibi adamdır
00:41 Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı
00:38 Hakkında öldü deniyordu, Orhan Gencebay'dan açıklama geldi: Şükürler olsun, gayet iyiyiz
00:37 Öldüğü iddia edilen Orhan Gencebay'dan açıklama geldi: Şükürler olsun, gayet iyiyiz
00:30 Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı
00:03 Millet İttifakı 2. tur toplantısı aldı! 6 lider CHP Genel Merkezi'nde
00:00 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde
23:51 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde
23:49 Millet İttifakı'nda 2. tur toplantısı! 6 lider CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 03:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement