Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Milan kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, ikinci maçı da Lautaro'nun attığı golle 1-0 kazandı. Rövanşta da galip gelen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, finale yükseldi.

HAKAN FİNALDE

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan, İstanbul'da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

MİLLİ FUTBOLCU BİR İLKİ BAŞARABİLİR

Inter, 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa Hakan Çalhanoğlu, bu kupayı ilk kez kaldıran Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

İLK MAÇTA INTER ŞOV YAPMIŞTI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında San Siro'da oynanan mücadelede Inter ilk 11 dakika içerisinde Dzeko ve Mkhitaryan'ın attığı 2 golle maça 2-0'la giriş yapmıştı. İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun 30 metreden yaptığı sert vuruş kale direğine takıldı. Maç boyunca üstün olan Inter, maçı 2-0 kazanmıştı.

RAKİP BEKLENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İngiltere'de oynanacak maçta ikinci finalist belli olacak. 1-1'lik maçın rövanşında Manchester City ile turnuvanın son şampiyonu Real Madrid kozlarını paylaşacak.