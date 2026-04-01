Hakan Çalhanoğlu\'ndan maç sonunda tarihi konuşma

01.04.2026 00:33
2026 Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda takım arkadaşlarına konuşma yaptı. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Hakan, "Biz iyi insanlarız, iyi karakteriz ve bunu hak ettik. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız" dedi.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TARİHİ KONUŞMA 

Maçın ardından tüm takım arkadaşlarını saha ortasına toplayan kaptan Hakan Çalhanoğlu, izleyenleri duygusallaştıran tarihi bir konuşma yaptı.

''İYİ İNSANLARIZ, İYİ KARAKTERİZ, BUNU HAK ETTİK!''

Takım arkadaşlarına başarıları nedeniyle teşekkür eden Hakan Çalhanoğlu, ''Hepimiz bunu hak ettik. Yüce rabbim bizimle birlikte bunu unutmayın. Biz iyi insanlarız, iyi karakteriz ve bunu hak ettik. İnşallah Dünya Kupası'nda da milletimizi gururlandıracağız." sözlerini sarf etti. 

BİNLERCE BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI

Milli takım sosyal medya hesabından paylaşılan bu tarihi anlar kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. 

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Çin’de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti Çin'de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti
Markette infial yaratan olay Görüntüyü izleyen polis harekete geçti Markette infial yaratan olay! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
ABD Büyükelçiliği Caracas’ta yeniden açıldı ABD Büyükelçiliği Caracas'ta yeniden açıldı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
00:08
Neler yaptın öyle Uğurcan Bütün Türkiye onu konuşuyor
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
23:09
Vincenzo Montella tarihe geçti
Vincenzo Montella tarihe geçti
22:17
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
