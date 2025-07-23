Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptığı ve milli futbolcudan "Fenerbahçe'ye gelirim" yanıtını aldıktan sonra harekete geçtiği iddia edilmişti.
Sözcü'de yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile Bodrum'da görüşen yöneticiler, 12 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Ancak Galatasaraylı olduğu yönünde açıklamaları bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun, sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tepkileri sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma kararından vazgeçtiği öne sürüldü.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, henüz resmi teklif yapmadığı ve Inter kampına katılacak olan milli futbolcu için beklemeye geçme kararı aldı.
Son Dakika › Spor › Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferi neden gerçekleşmedi? İşte merak edilen sorunun yanıtı - Son Dakika
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