Hakan Keleş: "Gerekli takviyelerle takımın iyi yerlere geleceğini söyleyebilirim"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Rakip ceza sahasına çok girdik ama oyunun genelinde iyi oyuna rağmen yine bir şekilde topu kalenin içine atamadık" dedi.

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan GZT Giresunspor, 81. dakikada yediği gol ile sahadan 1-0'lık skor ile mağlup ayrıldı. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu takım böyle oynadığı sürece ve gerekli takviyeleri yaptığımız sürece daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

Keleş, oyun olarak takımdan memnun olduğu ifade ederek, "Maç öncesi kazanıp puan alarak rahatlamak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Net pozisyonlarımız var. Rakip ceza sahasına çok girdik ama oyunun genelinde iyi oyun var. Yine bir şekilde topu kalenin içine atamadık. Dediğim gibi biraz gol bölgesinde sıkıntılarımız var. O bugünde kendini gösterdi. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamadık. Ama bu takım böyle oynadığı sürece ve gerekli takviyeleri yaptığımız sürece daha iyi yerlere getireceğiz. Berabere bile biterse üzgün olacağımız maçtı ama mağlup olduk. Ama oyun beni genel olarak memnun etti. Çok net pozisyonlarımız vardı. Şimdi devre arası hazırlıkları yapacağız, kupa maçımız var ondan sonra da takviyelerle inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Maçın son dakikalarında yaşanan duraksamalarla ilgili de konuşan Keleş, "Hakemleri sormadığınız sürece konuşmuyorum ama hakem bugün biraz daha oyunu oynayabilirdi. Golü yedikten sonra bile oyun çok durdu. O bölümde biraz daha oyun oynatma odaklı olabilirdi çünkü tempomuz artıyordu biraz kesildi. Bu konuda hakeme böyle söyleyebilirim" dedi.

Devre arası transfer konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Keleş, "Oyuncular bugün 12 günde 4. maçına çıktılar. Oyuncular çok yoğun tempodan geliyor. Yüksek tempolu maçlar oynadık. Bu tip düşüşler her takımda oluyor. Bizde yaşayabiliriz. Problem değil, çözeceğiz. Transferde temaslı olduklarımız var, anlaşmaya yakın olduklarımız var. Nasıl bir oyuncu istiyorsunuz derseniz topu içeri atsın gerisi önemli değil. Aradığımız golcü bu şekilde. Transfer döneminde inşallah bunu çözeceğiz" dedi.

Transferde gerekli takviyeleri yapıldığında takımın iyi yerlere geleceğini vurgulayan Keleş, "Geçen sene puan baremi 1 puan olarak görünüyordu. 40+'da kaldı. Bu sene 38 maç var. 38 veya 40 civarında olabilir. Burada en büyük şey güçlü takımların biraz daha geride kalması, o tip şeyler baremi yükseltebilir. Hedeflediğimiz puan 20'nin üzeriydi. Bugün 25 yapabilirdik, çok iyi oynayıp kaybettiğimiz oyunlarda var. Her maç bize ders oluyor. İyi takviyeler yapacağız. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bu takım iyi oynuyor. Gerekli takviyelerle çok daha iyi yerlere geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - GİRESUN