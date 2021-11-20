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Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum"

20.11.2021 19:42

- Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize neden oldu ama sonuçta yine hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

- Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum"

GİRESUN - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize neden oldu ama sonuçta yine hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde konuk eden GZT Giresunspor, 70. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltıdan attığı gol ile karşılaşmayı 1-0 üstün tamamlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 13'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Her şeye rağmen kazandık. Her şeye rağmen diyorum çünkü gol atana kadar oyun üstünlüğümüz ve pozisyonlarımız vardı. Golden sonra biraz baskı yememize rağmen skoru koruyabildik. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı gole kadar olan mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum. Bizim için iyi bir moral oldu bu. Son 7 haftada sadece Antalyaspor mağlubiyeti, 3 galibiyet ve 3 beraberliğimiz var. Bizim için Antalyaspor maçı bayağı bir zarar verdi ama yavaş yavaş onu da telafi edeceğiz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız. Oyun olarak gole kadar iyiydik. Golden sonra biraz koruma iç güdüsü, galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize neden oldu ama sonuçta yine hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum
Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum

Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Hakan Keleş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hakan Keleş: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" - Son Dakika
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