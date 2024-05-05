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- Hakan Kutlu: "Erzurumspor'un iyi bir organizasyonla 2 sene içinde Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum"

İSTANBUL - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, şehrin önde gelenlerinin bir araya gelip, transfer yasağını kaldırması gerektiğini söyleyerek, "Erzurumspor'un iyi bir organizasyonla 2 sene içinde Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hiçbir iddiaları olmamasına rağmen ortaya önemli bir mücadelede koyduklarını aktaran Kutlu, "Bugünde galiba ligde kalmalarını pekiştirdiler. Oyunla ilgili bizim 90 dakika boyunca hiçbir iddiamız olmamasına rağmen oyunun hakim olan taraftık diyebilirim. Atak girişimlerimiz maç boyuncu fazlaydı. Ama skora baktığımız 2-0 hak etmediğimiz bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Sezonun geneline baktığımız zaman 5 dönem, 3 yıldır transfer yasağı olan bir takımız. Gerçekten oyuncular büyük bir özveri gösterdiler. Hiçbir iddiamız olmamasına rağmen iyi bir oyun ortaya koydular. Ben 1,5 yıldır buradayım, artık özellikle bu oyuncu grubu, başkan, teknik ekip uyuyan devi uyandırdı. Özellikle bu sene önemli bir başarı elde etti. Oynamış olduğu futbol ve aldığı sonuçlarla birlikte kamuoyunun taktirini kazandı. Dünyada önemli işler yaptı. 10 maç üst üste gol yemedi. Bir ara tüm liglerde en uzun süre gol yememe oranına sahipti. Futbolun sadece transferden ibaret olmadığını, tabii transfer çok önemli ama sadece transferden dolayı olmadığını gösterdi. Oyuncularım gelişerek, bir camiaya nasıl sahip çıktığını tüm Türkiye'ye gösterdi. Şehrin önde gelenleri bir araya gelip, transfer yasağını kaldırıp, hak ettiği bir üst lige taşınması gerekiyor. Önemli bir potansiyele sahip bir şehir, önemli bir oyuncu grubu var. Önümüzdeki sene Süper Lig'e çıkacağını, en azından 2 sene içerisinde iyi bir organizasyonla Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. Ben oyuncularımın, uyuyan devi uyandırdıklarını tekrar söylüyorum. Artık top şehrin önde gelenlerindedir" diye konuştu.