Hakan Safi: 'Her şeyim Fenerbahçe'ye feda olsun'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kongre üyelerinin yarın geçmiş ile gelecek arasında çok kritik bir seçim yapacaklarını söyleyerek, "Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrede gündem maddelerinin ardından başkan adaylarının konuşmasına geçildi. İlk olarak Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Maraton Alt Tribünü önünde kurulan platforma gelerek konuşma yaptı. Adaylık kararı sonrası futbol modellerini gözlemlediklerini vurgulayan Safi, "Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybeden 1 dakikası bile yok. Aylarca çok çalıştık, Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biri kıymetli arkadaşım Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın mimarı olan Paolo ile Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya yansıtacağını da kararlaştırdık. Haftalar önce transfer planlamamız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncu ile anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. İnanın dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam. Bu anlaşmaları da yaparken çok ince düşündük. Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözümden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman bu kardeşiniz de sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak" ifadelerini kullandı.

"İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım"

Türk futbolu için adil rekabete dikkat çeken Safi, "Artık sabrınız kalmadı biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü meydan boş kaldı. Ben geçmişi konuşmayı seven biri değilim. Olan oldu geri dönme imkanımız yok. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı, lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine de vesile oldum. Tarihinde ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım bu konuda, ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Rekabetin saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan olduğum takdirde fikstür, hakem tartışmaları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin 1 değil, çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek" diye konuştu.

"Hakkımız olan bu şampiyonlukları alacağız"

1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili de görüşünü aktaran Safi, "1959 şampiyonlukları da unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları alacağız. Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia zayıfladı. Saha içi ve saha dışında etkisiz kaldı" dedi.

"Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun"

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Hakan Safi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzide camianın taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur, çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz, 'bazen hüzün vardır, bazen mutluluk.' Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum; teveccüh gösterip bizleri seçtiğiniz takdirde gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyasında gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün sayın Yıldırım ile seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'dan bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da Çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda Fenerbahçe'ye küfür eden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, yolumuza engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimizde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun."

"Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok"

Göreve gelmeleri halinde yapılacak projelere değinen Safi, "Sizler için hiçbir limitim yok, para pul umurumda değil. Çocuklarımızla caddede kutlayacağım şampiyonluğa biçilmesi imkansız. Çocuklarımızı birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Pazar günü bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmiş ile gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. 'Artık o kadar enerjim yok' diyen mi yoksa 'Ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım' diyen mi siz seçeceksiniz. 'Bir yıldız yeter' diyen mi, yoksa 'Dünya yıldızlarını getireceğim' diyen mi sizlerin tercihi olacak. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası bile yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de borcu yok. Biz kibirli olmayacağız, tribünleri de kapatmayacağız. Kombineyi iptal edip, maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız. Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. Stat projesini bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde Papazın Çayırı'nda 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasına önce şampiyonluk sonra stat diyerek başladı, güzel. Sonrasında da mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Kimsenin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Tesislerimize de el atmamız gerekiyor. Kulübümüzün büyüklüğüne yakışmayan durumlardan biri de tesislerimiz. Fenerbahçelilere kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe Tesisleri'miz çok kıymetli. Fenerbahçe alt yapısı son zamanlarda çok kıymetli oyuncular çıkarttı. Alt yapımızda daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Amatör şubelerle ilgili çok sorular geldi; bizler şube kapatmaya, şube küçültmeye gelmiyoruz. Amatör şubelerimize gereken neyse o desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"5 pilot takım satın alacağız"

Rövanş duygularıyla gelmediklerini belirten Safi, "Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyunculara rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararasında yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süreci tanıyacağız. Batı Afrika'da bir akademiyle anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Finansal konusunda hep borçlardan bahsediliyor. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Fenerbahçe'nin tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız, 1 milyon metrekare. Fenerbahçe GYO'yu kurup kulübümüze ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok önemli şirketleri var. Fenerium da bunlardan biri. Halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek" şeklinde konuştu.

"8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız"

Fenerbahçe'ye hizmet borcu olduğunu belirten Hakan Safi, yönetim listesini oluştururken istişareler yaptıklarını söyledi. Safi, "Deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. 2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyormuşsunuz diye duydum. Menfaatlerini Fenerbahçe'nin önüne koyarak istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Biz kalbi Fenerbahçe ile atan herkesle biriz. Bizim düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net veriyorum. Eylül ayında seçimi kaybettik ama desteğim azalmadı. Küsüp gidenlerden olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtını dönenlerden olmadım. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım. Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Teveccüh eder başkan seçerseniz görevde olduğum her saniye sizlerin emrinde olacağım. Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Daha Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca da neler yapacağımı hep berabere hayal edebilirsiniz. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçeli'ye şikayet etmeyeceğiz. Yeniden gücümüzün farkına varıp tek yumruk şeklinde hareket edeceğiz. Biz şampiyon olacağız. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Kimse bize engel olamayacak" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL