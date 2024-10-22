Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi - Son Dakika
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Spor

Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından spor dünyasının FETÖ'cü isimleri art arda paylaşımlarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ardından bu kez teröristbaşının ''manevi oğlum'' dediği basketbolcu Enes Kanter'den paylaşım geldi. Rüyasında elebaşı Gülen'i gördüğünü belirterek fotoğraflarını paylaşan Kanter, ''O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım'' ifadesini kullandı.

22.10.2024 09:06
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15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı katlettiren teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte taht kavgaları başlarken Türkiye'de ise "gebermiş" etiketi kısa sürede TT oldu.

HAİNLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrası gözlerin çevrildiği FETÖ'cü hainlerden art arda paylaşımlar gelirken, Hakan Şükür'ün ardından basketbolcu Enes Kanter de sahneye çıktı.

FETÖ elebaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter, teröristbaşı Gülen ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düştü.

Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

FETÖ'CÜ ENES KANTER DE SAHNEYE ÇIKTI

FETÖ'cü Kanter şu ifadeleri kullandı: "Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam! O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım! Bırakmayacağız! Bıraktırmayacağız! Devam… Vallahi de Billahide Tallahide DEVAM…"

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki. Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

"SON TEBESSÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIM, UNUTTURMAYACAĞIM"

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-.. Devam…"

Hakan Şükür\'ün ardından FETÖ\'cü Enes Kanter\'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Darbe Girişimi, Basketbolcu, 15 Temmuz, Politika, 3-sayfa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Selami Karagülle:
    ALLAH SENİ TEZ ZAMANDA HOCANA KAVUŞTURSUN İNŞAALLAH 415 23 Yanıtla
  • KURU FRU:
    Eblek… Allah sadece boy vermiş, ötesini koyvermiş… 355 26 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Bir insana tapacak kadar ne yaşıyor bu insanlar şu 30 yıllık yaşamımda anlam veremediğim şeylerden biridir. 317 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    al bi köpek daha agliyor 275 19 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    sekiztaş ağlıyor hocaları ölmüş 96 115 Yanıtla
  • aragorn:
    O ÇOÇUĞUUUUUU 193 17 Yanıtla
  • Taner Acar:
    Tez zamanda peşi sıra gidersin inşallah 182 16 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    MAL.. 174 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ 5saraya acimayacak boşuna ağlamayın 47 96 Yanıtla
  • Cansu Kılınç:
    kim hain hala çozemedik darbe girisimi ni kimin yaptigi tahmince 49 51 Yanıtla
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