Hakem Atamaları Açıklandı

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Merkez Hakem Kurulu, Çimentaş Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın maçlarını yönetecek olan hakemleri atadı.

Nesine 2. Ligin 4. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Ligin 3. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları açıklandı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Elazığspor'un deplasmanda Artı Değer Vanspor ile oynayacağı maçta İstanbul bölgesinden klasman hakemi Can Cengiz düdük çalacak. Cengiz'in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Çağrı Ateş ile Erol Ernek yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise yine İstanbul bölgesinden Melih Aldemir görev yapacak. Karşılaşma Pazar günü saat 15.30'da Van Atatürk Stadyumunda oynanacak.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK'nın ise 3. haftada deplasmanda oynayacağı Karşıyaka ile deplasmanda oynayacağı maçta Kayseri bölgesinden Necati Selçuk Şahin düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Ankara bölgesinden Ayberk Yalçınkaya ile Mehmet Özgür İşbilen yapacak. 4. hakem olarak ise Abdurrahman Faruk Avşar görevlendirdi. Mücadele pazar günü saat 16.30'da İzmir Mustafa Denizli Alsancak Stadında oynanacak. - ELAZIĞ