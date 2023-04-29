Hakem İrfan Can Kahveci'ye kırmızı gösterirke tereddüt bile etmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Sivas deplasmanında ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamladı.

İRFAN'A KIRMIZI

Fenerbahçe'nin 2'nci golünde Ferdi'ye asist yapan İrfan Can Kahveci, dakikalar sonra oyundan atıldı. İrfan'ın Samu Saiz'e yaptığı harekete kırmızı kart çıktı.

VAR'DA İZLEDİ

Hakem Zorbay Küçük, pozisyonu VAR'da izledi. Kısa bir incelemenin ardından sarı kartı iptal edip İrfan Can'a kırmızı kart çıkardı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada İrfan'ın hareketinin bilinçli bir faul olmadığını yazdı. Rakip taraftarlar ise pozisyonun net kırmızı olduğunu ifade etti.