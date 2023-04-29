Hakem İrfan Can Kahveci'ye kırmızı gösterirke tereddüt bile etmedi! - Son Dakika
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Hakem İrfan Can Kahveci'ye kırmızı gösterirke tereddüt bile etmedi!

29.04.2023 20:50
Hakem İrfan Can Kahveci'ye kırmızı gösterirke tereddüt bile etmedi!

Sarı-lacivertli İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının 45+5. dakikasında kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, İrfan'ın Samu Saiz'a yaptığı müdahaleyi VAR'da izler izlemez sarı kartını iptal edip kırmızı kart çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Sivas deplasmanında ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamladı.

İRFAN'A KIRMIZI

Fenerbahçe'nin 2'nci golünde Ferdi'ye asist yapan İrfan Can Kahveci, dakikalar sonra oyundan atıldı. İrfan'ın Samu Saiz'e yaptığı harekete kırmızı kart çıktı.

İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart! Hakem tereddüt bile etmedi

VAR'DA İZLEDİ

Hakem Zorbay Küçük, pozisyonu VAR'da izledi. Kısa bir incelemenin ardından sarı kartı iptal edip İrfan Can'a kırmızı kart çıkardı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada İrfan'ın hareketinin bilinçli bir faul olmadığını yazdı. Rakip taraftarlar ise pozisyonun net kırmızı olduğunu ifade etti.

İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart! Hakem tereddüt bile etmedi
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İrfan Can Kahveci, Zorbay Küçük, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem İrfan Can Kahveci'ye kırmızı gösterirke tereddüt bile etmedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakem İrfan Can Kahveci'ye kırmızı gösterirke tereddüt bile etmedi! - Son Dakika
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