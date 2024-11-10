Hakem Kararları Galatasaray\'ı Zorluyor

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GALATASARAY Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu , "Her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam yine aleyhimize çok kolay 2 penaltı çalındı. Bu 2 penaltı Galatasaray lehine verilse ve biz bu maçı penaltılarla galip bitirseydik bugün Türkiye 'de kimler, nelerİ konuşuyor olurdu? Bir algı yapılmaya çalışıldı. Aslında algı meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler ama aslında burada bir yapı falan yok, çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı o kadar rahat penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler; şu anda yapılan algıların onlara getirdiği cesaret" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray aleyhine verilen penaltıların çok kolay çalındığını dile getiren Hatipoğlu, "Maçımızı tamamlayarak bir milli araya daha galibiyetle giriyoruz. Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip gelip 1 de beraberlikle çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam yine aleyhimize çok kolay 2 penaltı çalındı. Bu 2 penaltı Galatasaray lehine verilse ve biz bu maçı bu penaltılarla galip bitirseydik bugün Türkiye'de kimler nelerİ konuşuyor olurdu? Bir algı yapılmaya çalışıldı. Aslında algı meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler ama aslında burada bir yapı falan yok, çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı o kadar rahat penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler; şu anda yapılan algıların onlara getirdiği cesaret. 11 gol yemişiz bunun 6 tanesi penaltılardan. Bize verilen 6 penaltının tamamı gri pozisyonlar. Az önce rakip takımın maçında bariz bir elle oynamaya rağmen, VAR'ın çağırmasına rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz diyoruz. İyi niyetle bakmaya çalışıyoruz. Bunun böyle gitmemesi gerekir. Bu ayıbın bir şekilde ortadan kaldırılması gerekir. Burada Merkez Hakem Kurulu'na büyük görevler düşüyor. Bu milli arada bence verilmiş olan kararları bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü gidişat hiç hayra alamet değil" ifadelerinİ kullandı.

'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLALARI BU 2 PENALTIDA GÖRDÜK'

"Hakem kararlarına bir standart gelmesi lazım" diyen İbrahim Hatipoğlu, "Biz bir adalet istiyoruz. Hakem kararlarına bir standart gelmesi lazım. Özellikle VAR müdahaleleri çok ciddi tesir ediyor maçlara. Bunları herhalde TFF'den MHK'ye kadar tarafsız olması gereken futbolun tüm paydaşları izliyorlar. Ama biz bunun takipçisi olacağız. Bu akşam artık bardağı taşıran son damlaları bu 2 penaltıda gördük. Gerçekten bunları anlamakta çok zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

'YABANCI YA DA YERLİ DEĞİL, İYİ HAKEM ÇÖZÜM'

Türk futbolunda iyi hakemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden, Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Yabancı ya da yerli değil, iyi hakem çözüm. Performansı kötü olan hakemlerin maçlardan dinlendirilmesi, onların performansını yükseltecek faaliyetlerin yapılması gerekir. İyi hakemlere ihtiyaç var. Türk futbolunun ilerlemesi için, marka değerinin yükselmesi için öncelikle hakemlerin de iyi performans göstermeleri gerekiyor. Maalesef 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar, bir şekilde hakemleri etki altına almayı başardılar. Bunun sonucunu da hep beraber sahada gördük."

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya ise Hatipoğlu, şöyle cevap verdi:

"Ben o gün açıklamamı yaptım. O konu bizim için kapanmıştır."

'GALATASARAY OLARAK BÖYLE BİR OYUNCUYA SAHİP OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in performansıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Hatipoğlu, 25 yaşındaki golcünün performansının sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada büyük ilgiyle izlendiğini aktardı.

Hatipoğlu, "Ben değil tüm Türkiye böyle diyor. Bugün Victor'un çok güzel bir maçını bir kez daha izledik. Bence Osimhen'in golleri ve performansı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok büyük ilgiyle izleniyor. Biz de Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Maçı Mauro Icardi ile yan yana izledik. Ceza sahasının içindeki pozisyonlarda hep yorum yapıyordu. Bugün bizim aleyhimize verilen penaltıların benzerlerinden onlarcası Icardi'ye yapıldı ama maalesef hiçbiri verilmedi" yorumlarında bulundu.

'FİNALDE MAURO ICARDI İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYORUZ'

Tottenham karşılaşmasında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi hakkında da görüş belirten Hatipoğlu, "Mauro Icardi sakatlandı ama bizim gündemimiz en kısa sürede aramıza dönmesi için çalışmak, ameliyatının en iyi şekilde yapılması. Biz mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Biz bu finalde Mauro Icardi ile birlikte oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZİM SEYİRCİMİZ VEFAKARDIR, CEFAKARDIR'

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Bizim seyircimiz vefakardır, cefakardır. Sahip çıkması gereken anda isim ayırt etmeksizin tüm oyunculara sahip çıkan çok vefalı bir seyirci Galatasaray seyircisi. Bugün de olması gerekeni yaptılar. Bugün ayrıca stadımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı için çok güzel bir koreografi de gerçekleştirildi. Bu vesileyle hem bu koreografide emek verenleri kutluyorum hem de kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum."