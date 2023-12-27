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Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi - Son Dakika
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Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Çaykur Rizespor maçından sonra Hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilen eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tahliye edildi.

27.12.2023 - 14:32,  Güncelleme: 15:02
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan sarı lacivertli kulübün eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının 1-1 bitmesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girdi. Öfkesine yenik düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler, bir süre tekmelendi. Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

12 ARALIK'TA TUTUKLANDI

Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 gün cezaevinde kalan Koca'ya tahliye kararı çıktı.

Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

İSTENEN CEZA

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: ahaaaaa işte buna gülerim :)) Yanıtla 37 4
  • süleyman hakan gökşen: bu olayı salt kişiler arası bir mecraya sokarsanız olacağı budur, ama bu yumruk hakem nezdinde ülkedeki futbol dünyasına atılmıştır, spor bakanına atılmıştır, TFF ye atılmıştır ve MHK ye atılmıştır, ülke imajımız ( ne kadar varsa) zedelenmiştir, buradan bakılacak olursa hareketin niteliği çok farklıdır ve cezai müeyyidesi vardır. Yanıtla 30 2
  • Hakan Uzuner: Ne bekliyordunuz. Çok bile kaldı.... Adalet mülkün temelidir. Yanıtla 19 3
  • Recep Yaşakan: ricardi'de yumruk yedi ama kimse ceza yemedi Yanıtla 4 6
  • Ahmet yilmaz: Türkiyede eskiyalara ceza yok Yanıtla 6 0

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