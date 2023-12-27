Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi

süleyman hakan gökşen:

bu olayı salt kişiler arası bir mecraya sokarsanız olacağı budur, ama bu yumruk hakem nezdinde ülkedeki futbol dünyasına atılmıştır, spor bakanına atılmıştır, TFF ye atılmıştır ve MHK ye atılmıştır, ülke imajımız ( ne kadar varsa) zedelenmiştir, buradan bakılacak olursa hareketin niteliği çok farklıdır ve cezai müeyyidesi vardır.