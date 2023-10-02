Batuhan Karadeniz'den Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla ilgili dikkat çeken yorumlar

Futbol kariyerini Van Spor'da noktalayan ve şu anda Sky Sport TR YouTube kanalında yorumculuk yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Çaykur Rizespor maçının hakemi hakkında bomba iddalar öne sürdü.

"HAKEM 5,5 ALT OYNAMIŞ"

Hakemi sert eleştiren Karadeniz, "71 dakikadaki penaltı pozisyonu net penaltı. Hakem net bir şekilde 5,5 altı oynamış. Yani iki tane 3 tane verilmeyen net penaltı var. Çalacaksın abi adam 5 atacaksa 5 atacak 6 atacaksa 6 atacak" dedi.

"FENERBHAÇE KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜ"

Fenerbahçe'ye övgüler yağdıran eski futbolcu, "Maçın başından beri ne yaptığını bilen kaybettiği yerde 6 saniye pres kuralını uygulayan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe adamları boğdu, Rizespor için maç 15. dakikada bitti. Karabasan gibi çöktü Rizespor'a Fenerbahçe. Rizespor'un eli ayağına dolaştı. Başta İsmail Kartal olmak üzere bütün oyuncuları tebrik etmek lazım mükemmel bir futbol izledik dedi.