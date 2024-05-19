Hakkari\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Spor

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk heykeline Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından şehir stadyumunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı atarak milli mücadele ateşini tutuşturduğu tarihin 19 Mayıs 1919 olduğunu hatırlatarak, "19 Mayıs esarete hiçbir vakit boyun eğmemiş, hürriyete tutkun, necip milletimizin yeniden ayağa kalktığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olmuştur. 19 Mayıs, kurtuluşun ilk adımıdır" dedi.

Şiir, gençlik merkezinin hazırladığı halk oyunları gösterisi, jimnastik, judo ve güreş etkinlikleriyle devam eden program, alana kurulan kıl çadır ve yok olmaya yüz tutmuş el sanatları sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Programa Vali Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Emniyet Müdürü Nurettin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ