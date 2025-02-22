Hakkari\'de İlk Floor Curling Müsabakası

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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilk defa "Floor Curling" müsabakaları yapıldı.

25 farklı branşta eğitim verilen spor okullarıyla gençleri geleceğe hazırlayan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte ilk defa "Floor Curling" müsabakası düzenledi. Yıldız kız, erkek ve karma floor curling müsabakasına 5 okuldan 30 öğrenci katıldı. Dereceye giren sporcular Gaziantep'te 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak olan grup müsabakalarına katılacak.

İlde ilk defa floor curling müsabakası düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, onlarca dalda farklı kurs verdiklerini söyledi. Yıldırım, "Son 5 yılda 70 bin öğrencimize, devletimizin imkanlarını kullanarak ücretsiz kayak eğitimi verdik. Yaz, kış farklı projeler çerçevesinde çocuklarımıza ulaşıyoruz. Türkiye'de en genç nüfusa sahip illerin başında geliyoruz. Dinamik bir nüfusumuz var. Son yıllarda kentte yapılan spor tesislerinin meyvelerini almaya başladık. Şu anda 70'in üzerinde tesisimiz var. İlçelerde, beldelerde, merkezde her yerde tesislerimiz var" dedi. - HAKKARİ