Hakkari'de Milli Judocular Altın Madalya İçin Hedef Belirledi - Son Dakika
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Hakkari'de Milli Judocular Altın Madalya İçin Hedef Belirledi

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan milli judocular Tahir Öztunç ile Mina Öner, Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Romanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılacak olan sporcular, antrenörleri Serhat Akkurt ve Kübra Bayram yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Öztunç ve Öner, başarılarıyla çevrelerine örnek olmak istediklerini belirtti.

12.06.2024 11:31
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Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan milli judocular Tahir Öztunç ile Mina Öner, Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Judocu ağabeyinin kıyafet ve antrenmanlarından etkilenerek branşa yönelen 14 yaşındaki Mina Öner ile okul seçmelerinden sonra judoya başlayan aynı yaştaki Tahir Öztunç, katıldıkları bölge yarışmaları ve Türkiye Şampiyonalarındaki dereceleriyle milli takım forması giymeye hak kazandı.

Romanya'da 15-16 Haziran'da düzenlenecek Yıldızlar Balkan Şampiyonası'na katılacak milli sporcular altın madalya için çalışmalarını antrenörleri Serhat Akkurt ve Kübra Bayram yönetiminde sürdürüyor.

"Örnek olmak istiyoruz"

Mina Öner, 4 yıldır ilgilendiği judoda hocalarının desteğiyle kendini geliştirdiğini söyledi.

Romanya'daki şampiyonaya katılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Mina, "Balkan şampiyonasında hedefim birinci olmak. Bayrağımı dalgalandırmak ve buraya şampiyonluğu getirmek istiyorum. Sporuma ve eğitimime devam ediyorum. Elde ettiğimiz başarılarla çevremize örnek olmak istiyoruz." dedi.

Tahir ise 5 yıl önce okuldaki seçmelerden sonra judoya başladığını dile getirdi.

Judoyu çok sevdiğini anlatan Öztunç, şunları söyledi:

"Balkan Şampiyonası'nda hedefimiz birincilik. Kürsüde bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okumak, hocalarımı gururlandırmak istiyorum. Günde çift antrenman yapıyoruz. Hocalarımızın da desteğiyle çalışmalarımız güzel geçiyor."

"Çocukların potansiyeli çok iyi"

Antrenör Akkurt da yetiştirdikleri sporcuların elde ettikleri başarılarla kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Öztunç ve Öner'in başarılar kazandığını aktaran Akkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sporcularımız Romanya'daki Balkan şampiyonasına gidecekler. Burada derece yapanlar Kocaeli'de yapılacak Avrupa Kupası'na katılacak. Orada yaptıkları derecelerle artık Avrupa, dünya, grand slam, grand prix şampiyonalarına katılmayı hedefliyoruz. Hakkarili çocukların potansiyeli çok iyi. Eğitimde de başarılılar. Hem eğitimlerine hem de spor yapmaya devam ediyorlar. Ailelerine teşekkür ediyorum. Çocuklar istedikleri zaman her şeyi elde edebilecek kadar güçlü ve azimliler. Bizim de isteğimiz çocukların sporda iyi bir geleceğe sahip olmaları."

Kaynak: AA

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