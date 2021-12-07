Üye Girişi
Hakkari'de okçuluk turnuvası - Son Dakika

Hakkari'de okçuluk turnuvası

07.12.2021 08:56
Hakkari'de okçuluk turnuvası

Hakkari'de ilk defa okçuluk turnuvası düzenlendi.

Hakkari'de ilk defa okçuluk turnuvası düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen "Okçuluk Ata Sporum, Çanakkale Şehitliğimdir" projesi kapsamında yaklaşık iki aydır devam okçuluk eğitimlerinin sonunda turnuva düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen turnuvaya Hakkari Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

6 eğitmen ve gözlemcinin yer aldığı turnuvada, 150 kursiyer ilk üçe girmek için kıyasıya yarıştı. Kadınlar 9 metreden, erkekler ise 12 metreden üç atış yaptı. Turnuvada ilk üç sıraya giren öğrencilere ödül olarak Çanakkale gezisi hakkı verildi.

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Hikmet Yaşar, geleneksel ve modern dalda okçuluk eğitimleri verildiğini söyleyerek, "Turnuvada da modern ve geleneksel okçuluk dallarında atışlar yapıldı. Proje kapsamında Hakkari genelinde okçuluk sporu tanıtılacaktır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projeye desteklerinden dolayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Hakkari'de okçuluk turnuvası
Hakkari'de okçuluk turnuvası
Hakkari'de okçuluk turnuvası

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale, Okçuluk, Hakkari, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkari'de okçuluk turnuvası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu 08:37 Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı 16:14 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi

Son Dakika Haberleri
09:04 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü
08:51 Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?
08:42 Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!
08:37 Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
08:35 Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!
08:27 Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor
08:22 Seçim Yasası Mart'ta Meclis'te: Baraj yüzde 7, ödünç milletvekiline son!
08:19 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık Salı altın fiyatları
08:16 Üç Kuruş'ta artan kiralara isyan! "Kim veriyor bu fiyatları?"
08:13 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim sinyali! Erdoğan yetkisini kullanabilir!
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış? Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?         
08:51
Eşinin pideciye kaçtığını öğrenen adam sinir krizi geçirdi Eşinin pideciye kaçtığını öğrenen adam sinir krizi geçirdi         
19:41
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 09:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de okçuluk turnuvası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement