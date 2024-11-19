Hakkında yakalama emri verilen Batuhan Karadeniz Türkiye\'ye dönünce ne yapacağını söyledi

Spor

Beşiktaş\'ta can pazarı: Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Karadeniz açtığı bir canlı yayında, "Yakalama kararı doğru mu?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum, dönünce bakacağım. Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" yanıtını verdi.