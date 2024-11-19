Hakkında yakalama emri verilen Batuhan Karadeniz Türkiye'ye dönünce ne yapacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakkında yakalama emri verilen Batuhan Karadeniz Türkiye'ye dönünce ne yapacağını söyledi

Geniş Video İzle

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye dönünce ne yapacağını açıkladı. Karadeniz, canlı yayında sorulan, "Yakalama kararı doğru mu?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum, dönünce bakacağım. Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" yanıtını verdi.

19.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Karadeniz açtığı bir canlı yayında, "Yakalama kararı doğru mu?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum, dönünce bakacağım. Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Hakkında yakalama emri verilen Batuhan Karadeniz Türkiye\'ye dönünce ne yapacağını söyledi

Batuhan Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkında yakalama emri verilen Batuhan Karadeniz Türkiye'ye dönünce ne yapacağını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sercan Şen:
    La bişe olmaz gel ya 21 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adalet yok ceza almam diyor Türkiyede 9 3 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    acunda yapıyor 5 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Rahatlık o biçim.Kendi de biliyo adaletin olmadığını.2 saat sonra dolaşır 5 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Karaktersiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
16:27 Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
16:19 Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
16:15 Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu
16:09 Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
15:58 Malatya’da yıkım esnasında göçük Kepçe operatörü enkaz altında kaldı Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
15:54 Erling Haaland’ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:48 Dev bankadan Türkiye’de enflasyon tahmini Dev bankadan Türkiye'de enflasyon tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 12:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkında yakalama emri verilen Batuhan Karadeniz Türkiye'ye dönünce ne yapacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.