Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak - Son Dakika
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Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak

UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacağını duyurdu. Meler'e, FIFA kokartlı yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy eşlik edecek. Alper Ulusoy da Video Yardımcı Hakem (VAR) kategorisinde yer alacak.

23.04.2024 12:42
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UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacağını duyurdu. Meler'e, FIFA kokartlı yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy eşlik edecek. Alper Ulusoy da Video Yardımcı Hakem (VAR) kategorisinde yer alacak.

UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2024'te 51 maçta görev alacak 18 hakemi, hakem yardımcılarını, video maç görevlilerini ve destek maçı görevlilerini açıkladı. Türkiye'den FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de organizasyonda görev almak üzere 18 kişilik listeye seçildi. Ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, Halil Umut Meler'e eşlik edecek. Alper Ulusoy ise turnuvada VAR görevini üstlenecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada turnuvadaki her maçta hakem ekiplerinin bir hakem, iki yardımcı hakem, bir dördüncü hakem, stadyumdaki bir yedek yardımcı hakem ve üç video maçı yetkilisinden oluşan bir takımdan oluşacağı ifade edildi.

Açıklamada turnuva boyunca hakemlerin, hakem yardımcılarının ve destek hakemlerinin ana kamplarının Frankfurt'ta olacağı belirtilirken, VAR hakemlerinin Leipzig'de bulunacağı ve maçlar sırasında Uluslararası Yayın Merkezi'nden faaliyet gösterecekleri aktarıldı.

UEFA Hakem Komitesi tarafından EURO 2024'e seçilen hakemlerin listesi şöyle:

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesus Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Scharer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clement Turpin (Fransa)

Slavko Vincic (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak - Son Dakika

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