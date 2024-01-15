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Halil Umut Meler UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak - Son Dakika
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Halil Umut Meler UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını duyurdu. FIFA tarafından İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan seminere davet edilen 24 hakem arasında yer alan Meler, elit kategorideki FIFA hakemlerinden biri olarak görev yapacak.

Halil Umut Meler UEFA Elit Hakemler Semineri\'ne katılacak
15.01.2024 - 11:18,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Halil Umut Meler UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacak - Son Dakika
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