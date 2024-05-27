Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu 'Hasat' adlı yılsonu gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu 'Hasat' adlı yılsonu gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu \'Hasat\' adlı yılsonu gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu, 'Hasat' temasıyla düzenlediği yılsonu gösterisinde 5'den 50 yaşına kadar 250 dansçının sahne aldığı muhteşem bir geceye imza attı. Engelli çocukların dans gösterisi de büyük beğeni topladı.

27.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:05
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu "Hasat" adlı yılsonu gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı. 5'den 50 yaşına kadar 250 dansçının sahne aldığı gecede engelli çocukların dans gösterisi de büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yılsonu Gösterisini, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda "Hasat" temasıyla sundu. Binlerce vatandaşın katıldığı programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte davetliler ve Büyükşehir Belediyesinin halk dansları kursuna katılan topluluk üyeleri katıldı. Muhteşem bir geceye imza atan kadronun yer aldığı yılsonu gösterisinde 5 yaşından 50 yaşına kadar 250 dansçı sahne aldı. Topluluk üyeleri "Zeybek, Halay, Kafkas, Kaşık, Roman ve Horon" gösterileri ile muhteşem bir geceye imza attı. Birbirinden özel performanslara imza atan ve izleyenleri büyüleyen Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu, içerisinde engelli çocukların da yer aldığı özel gösterimi ile izleyenlere unutulmaz bir performans izletti.

"Saygıyla eğilmek boynumuzun borcudur"

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, keyifli ve güzel bir akşamda bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, "Bu vatanın kuruluşunda ve kurtuluşunda çok büyük emekleri olan, canlarını veren yüz binlerce şehit ve gazilerimiz var. Bu ülkede, bu salonda her rengin bir araya gelmesini, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, sağcısıyla solcusuyla, Kürt'ü ile Türk'ü ile bu güzel Türkiye'nin kuruluş ve kurtuluşunda küçücük bir gemide koskoca yüreği ile yola çıkan bu ülkeyi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin hatıralarının önünde saygıyla eğilmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Özel çocuklara, özel tebrik

Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kadar güzel ve içten gösteriyi sundukları için emek veren herkesi yürekten kutluyorum. İçlerindeki enerjiyi kaybetmeyen özel çocuklarımıza ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Bu güzel çocuklarımızı hayatla barıştırıp onlara emek harcayan anne ve babalarımıza da alkışın en büyüğü gelsin." Konuşmanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu 'Hasat' adlı yılsonu gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu 'Hasat' adlı yılsonu gösterisi ile muhteşem bir geceye imza attı - Son Dakika
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