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Halkbank AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika
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Halkbank AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'de 13 yapan Halkbank, ligin ilk yarısını zirvede bitirdi. Halkbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki maçta bugün Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. İlk yarı sonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank lider durumda bulunuyor.

Halkbank AXA Sigorta Efeler Ligi\'nin ilk yarısını lider tamamladı
27.12.2023 - 20:24,
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, zirvede tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'de 13 yapan Halkbank, ligin ilk yarısın zirvede bitirdi.

Halkbank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki maçta bugünde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

İlk yarı sonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle:

TakımOynanan maçGalibiyetMağlubiyetKazanılan setKaybedilen setPuan
1HALKBANK13

13

0

39

8

37
2FENERBAHÇE PAROLAPARA13

12

1

36

11

34
3ZİRAAT BANKKART13

11

2

37

12

33
4GALATASARAY HDI SİGORTA13

9

4

34

17

28
5BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR13

9

4

29

21

25
6BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR13

8

5

27

22

24
7ARKAS SPOR13

6

7

24

24

19
8RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR13

6

7

23

24

19
9SPOR TOTO13

6

7

21

28

16
10DEVELİ BELEDİYESPOR13

4

9

18

33

10
11TÜRŞAD13

3

10

16

32

11
12KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR13

2

11

16

35

8
13HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR13

1

12

12

37

6
14BİGADİÇ BELEDİYESPOR13

1

12

10

38

3

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Halkbank AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika


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