Halkbank, CEV Yarı Finalinde Hedefini Belirledi - Son Dakika
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Spor

Halkbank, CEV Yarı Finalinde Hedefini Belirledi

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde finale yükselmek ve kupayı kazanmak istiyor.

15.05.2025 11:16
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın sahaya çıkacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2014'ten sonra bir kez daha finale yükselmek, sonrasındaysa kupayı kaldıran ilk Türk ekibi olmak istiyor.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024-2025 sezonu şampiyonu, 16-18 Mayıs tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Dörtlü Final sonucu belli olacak.

2018'den bu yana ilk defa Dörtlü Final formatında oynanacak karşılaşmalara, Lodz kentindeki Atlas Arena ev sahipliği yapacak.

Yarın TSİ 21.00'de başlayacak ilk yarı final maçında Halkbank ile İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia, 17 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.45'te ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie karşılaşacak.

Üçüncülük maçı, 18 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de oynanacak. Bu sezonun şampiyonunu belirleyecek mücadelenin başlama düdüğü de aynı gün TSİ 21.05'te çalacak.

Türkiye'nin turnuvadaki en iyi derecesine Halkbank sahip

Bu yıl Türkiye, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1978, 1980, 2012, 2014, 2023 ve 2024'ten sonra 7'nci kez temsil edilecek. Halkbank, 2014 ve 2023'ten sonra 3'üncü defa yarı finalde sahaya çıkacak.

Türk kulüplerinin organizasyon tarihindeki en iyi derecesini, 2014'te 2'ncilik elde eden Halkbank elinde tutuyor. Halkbank, 2014'te Ankara'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 3-1 yenilmişti.

2014 CEV Şampiyonlar Ligi ve 2022 CEV Challenge Kupası'nda final oynayan başkent ekibi, hem 2013 CEV Kupası'ndan sonra kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki 2'nci şampiyonluğuna ulaşmak hem de Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşatmak istiyor.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e giren Türk kulüpleri şunlar:

1978: Büyükdere Boronkay (4.)

1980: Eczacıbaşı (3.)

2012: Arkas (4.)

2014: Halkbank (2.)

2023: Halkbank (yarı final)

2024: Ziraat Bankkart (yarı final)

Halkbank, başantrenör Stoychev'in tecrübesine güveniyor

Küba asılı Brezilyalı Yoandy Leal ve ABD'li Micah Ma‘a gibi dünyaca tanınan voleybolcuları kadrosunda barındıran Halkbank'ın saha kenarındaki kozu da Bulgar başantrenör Radostin Stoychev olacak.

Kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası bulunan Stoychev, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9'uncu yarı finaline çıkacak.

55 yaşındaki teknik adam, 2013-2014 sezonunda da çalıştırdığı Halkbank'ı; lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluğa taşımış, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise finali oynamasını sağlamıştı.

Kupa, 2025'te yeni bir takıma gidecek

Halkbank dışında Dörtlü Final'de yer alacak diğer takımların müzesinde de CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası ve İtalya liginde 2'şer kez mutlu sona ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia, turnuvadaki en iyi derecesini 2017'de finale çıkarak elde etti.

Polonya liginde 4 şampiyonluğu bulunan Jastrzebski Wegiel, 2023 ve 2024'te final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde artık zirveye çıkmayı hedefliyor.

Son 2 sezonun Polonya ligi 2'ncisi Aluron CMC Warta Zawiercie ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükseldi.

Organizasyonun en başarılısı CSKA Moskova

Bu sezon 66'ncısı düzenlenen turnuvanın en başarılı kulüpleri sıralamasının zirvesinde, Sovyetler Birliği döneminde kazandığı 13 şampiyonlukla Rus ekibi CSKA Moskova yer alıyor.

CSKA Moskova'yı, 6 kupayla bir diğer Rus takımı Zenit Kazan, 4'er kupayla da İtalyan takımları Modena, Trentino ve Volley Treviso takip ediyor.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupası bulunan kulüpler şöyle sıralanıyor:

TakımŞampiyonlukYıl
1CSKA Moskova (Rusya)131960, 1962, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991
2Zenit Kazan (Rusya)62008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018
3Modena (İtalya)41990, 1996, 1997, 1998

Trentino (İtalya)42009, 2010, 2011, 2024

Volley Treviso (İtalya)41995, 1999, 2000, 2006
6 Rapid Bükreş (Romanya)31961, 1963, 1965

Dinamo Bükreş (Romanya)31966, 1967, 1981

 Porto Ravenna (İtalya)31992, 1993, 1994

Belogorie Belgorod (Rusya)32003, 2004, 2014

ZAKSA (Polonya)32021, 2022, 2023

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, CEV Yarı Finalinde Hedefini Belirledi - Son Dakika

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