Halkbank, Brezilyalı yıldız Darlan Souza\'yı transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı pasör çaprazı Darlan Souza ile anlaşmaya vardı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank, 24 yaşındaki Brezilyalı pasör çaprazı Darlan Souza'yı transfer etti. Transferin ardından Halkbank Spor Kulübü Medya Ekibi'ne açıklamalarda bulunan Darlan Souza, "Dünya voleybolunun en güçlü kulüplerinden biri olan Halkbank ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Bu ailenin bir üyesi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve hedeflerimize ulaşabilmek için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ankara'daki voleybolseverlerin ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve birlikte gerçekten özel bir bağ kuracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fluminense'de voleybol kariyerine başlayan sonrasında uzun yıllar boyunca Sesi Bauru forması giyen Brezilyalı oyuncu, son iki sezonunu İtalya Serie A ekiplerinden Rana Verona'da geçirdi.

Brezilya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Darlan Souza, milli takım kariyerinde 2022 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası bronz madalyası, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) bronz madalyası, 2023 Pan Amerikan Oyunları altın madalyası ve 2018 Güney Amerika U19 Şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL