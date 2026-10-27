Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında Altekma\'yı deplasmanda 3-0 yendi

Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında Altekma'yı deplasmanda 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, İzmir'de konuk olduğu Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25 sonuçlandı.
Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz
Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Jackson Young, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Özgür Karababa)
Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Halit Kurtuluş, Slavchev Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira (Volkan Döne, Berat Mergen, Sam Deroo, Burak Karahan, Alejandro Fuentes)
Setler: 20-25, 12-25, 22-25
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?