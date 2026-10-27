Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında Altekma'yı deplasmanda 3-0 yendi - Son Dakika
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Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında Altekma'yı deplasmanda 3-0 yendi

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Halkbank, Efeler Ligi 3. haftasında Altekma\'yı deplasmanda 3-0 yendi
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Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, İzmir'de konuk olduğu Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25 sonuçlandı.

Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz

Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Jackson Young, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Özgür Karababa)

Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Halit Kurtuluş, Slavchev Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira (Volkan Döne, Berat Mergen, Sam Deroo, Burak Karahan, Alejandro Fuentes)

Setler: 20-25, 12-25, 22-25

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkVoleybolHalkbankVestelİzmirSporSon Dakika

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