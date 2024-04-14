Halkbank, Fenerbahçe Parolapara\'yı mağlup etti

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir ( Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Blankenau)
Setler: 22-25, 19-25, 25-21, 20-25
Süre: 104 dakika (26, 25, 29, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla başkent temsilcisi, seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü müsabakası, 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
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