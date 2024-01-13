Halkbank, Spor Toto\'yu 3-0 Yendi

18:29 • •
16:16 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı
Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, Perrin)
Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi)
Setler: 25-20, 25-14, 27-25
Süre: 74 dakika (23, 20, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi.
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