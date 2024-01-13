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Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 Yendi - Son Dakika
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Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 Yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, evinde konuk ettiği Spor Toto'yu 25-20, 25-14, 27-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 74 dakika sürdü.

Halkbank, Spor Toto\'yu 3-0 Yendi
13.01.2024 - 18:27,
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a ( Volkan Döne, Perrin)

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Batuhan Avcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi)

Setler: 25-20, 25-14, 27-25

Süre: 74 dakika (23, 20, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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